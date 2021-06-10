10 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Игорь Юдкевич, , 14:15 — REGNUM Чем ближе саммит президентов России и США, тем выше поднимается в Америке волна тревоги по поводу первого подведения итогов этой встречи.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Советника Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана спросили, проведет ли президент Джо Байден пресс-конференцию с президентом Владимиром Путиным после встречи двух лидеров в Швейцарии. Салливан ответил, что этот вопрос «всё еще прорабатывается». Когда спросили Дмитрия Пескова, готов ли Путин к пресс-конференции, Песков ответил утвердительно, подчеркнув, что Путин может выступить перед СМИ и с Байденом, и без Байдена.

В статье «Три причины, почему Байден должен провести пресс-конференцию с Путиным после саммита», опубликованной в запретившей на свой сайт доступ из России газете Washington Examiner, известный американский русофоб Том Роган уверяет: конференция необходима.

Во-первых, потому что не надо, как Дональд Трамп в Хельсинки-2018, выступать пиарщиком Путина, надо добиться большего, считает Роган. «Во-вторых, пресс-конференция необходима, чтобы показать россиянам и всему миру, что Байден способен справиться с Путиным публично. Это имеет значение в свете предположения Путина о том, что Байден впал в маразм и, следовательно, не способен противостоять напряженному общественному взаимодействию. Предложение Путина, конечно, неприлично. Тем не менее это нельзя игнорировать. Если американский президент не захочет встать рядом с Путиным и защищать политику и ценности США, Кремль сделает из этого много пропагандистского мяса», — пишет американский пропагандист.

Джо Байден и Владимир Путин. 2011 White House

В русской народной сказке было рассуждение персонажей на тему того, идти ли в сторону приключений или не идти, с выводом, что и в одну сторону плохо, и в другую, но идти надо. Именно эту точку зрения выразил автор статьи в газете Washington Examiner, который считает вопросом национальной безопасности и глобальной важности, чтобы Байден всё же провел с Путиным совместную пресс-конференцию после саммита. Хуже того, американский эксперт хочет видеть Байдена могучим, остроумным, решительным и либеральным на фоне Путина. Что для этого надо сделать с Байденом, он не уточняет, почему-то исходя из того, что Байден и правда велик и могуч, осталось только это показать.

Такой подход еще раз демонстрирует, как в информационную ловушку политической рекламы попадают сами ее создатели, начиная видеть на месте с трудом передвигающегося, невнятно говорящего, путающего и забывающего имена (включая Божье) старичка какого-то могучего воина либерализма.

Почему в американских СМИ что сторонники Байдена, что его противники так отчаянно пытаются доказать всем, что Байден — ого-го? А не ого-го — это просто кажется. В общем, понятно, почему: информационно озабоченная верхушка США продолжает находиться под собственноручно организованным массовым гипнозом прошлого года, для которого ковид стал только фоном, а пиком была т.н. избирательная кампания. Но раз уж «спаситель отечества» был с таким трудом обнаружен и возведен на трон, вот теперь он обязан сделать следующий шаг и спасти уже отечество. А он не может.

Владимир Путин беседует с Джо Байденом на саммите по вопросам климата. 2021 Kremlin.ru

Роган говорит, что доверие к либеральному международному порядку, возглавляемому США, не может быть отделено от доверия к американскому президенту. И что опасен даже небольшой намек на то, что Байден не может справиться с Путиным. И что это вопрос национальной безопасности и отстаивания американских ценностей, о котором так часто говорит Байден, «несущий моральную ответственность лидер величайшей в мире демократии». «Этот саммит всегда был более полезен Путину, чем Байдену. Но если президент не сможет провести пресс-конференцию, его выступление в Женеве станет настоящим позором», — предупреждает журналист, и с ним можно согласиться. Причем виноват в позоре будет не только Байден, а вся та лживая и глубоко антидемократичная волна, которая потопила Трампа и вознесла Байдена.

Тем показательнее, как сейчас разделилось мнение работников информационного поля. Те, кто начинают сомневаться в способности СМИ представить грядущий провал Байдена как его убедительную победу, робко мямлят что-то про то, что неплохо бы от этой пресс-конференции с Путиным как-то увильнуть, а лучше и от самой встречи. Есть и другие, которые уверены, что после Греты Тунберг из любого маразматика можно сделать мудреца высшей марки. Таковые, ни в чём не сомневаясь, толкают своего престарелого президента в спину: давай уже, полчаса позора — и мир снова наш. Ты нам дай инфоповод, а уж мы раздуем, как надо, тут подрежем, там подпатчим, и будет выглядеть, как надо для лидера свободного мира. Во всяком случае, в глазах тех, кого обмануть несложно, потому что они сами рады обманываться.

Есть теория, гласящая, что для переубеждения общества в чём угодно достаточно десяти процентов уверенных в этом «чём угодно». А за Байдена проголосовало всё-таки больше, хоть и до сих пор неизвестно, сколько. Так что внутреннего успеха в возможной пресс-конференции США добьются, хотя бы и дутого, и временного. Но позиция «если факты противоречат нашим желаниям — то тем хуже для фактов» однажды обрушит их в глубокую и постыдную яму. Может быть, даже в этот раз.