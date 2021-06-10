Калуга, 10 июня, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Калуге на площади Старый Торг запущен таймер обратного отсчёта до юбилея — 650-летия основания города, который калужане будут отмечать 28 августа. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

Kaluga-gov.ru Юбилейный таймер обратного отсчёта в центре Калуги

Таймер установили на площади у здания горуправы, где до праздничного дня будут находиться часы. У юбилейного табло любой желающий калужанин и гость города сможет запечатлеть себя на фото. Среди главных подарков к юбилею областной столицы — открытие второй очереди государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, нового Дворца спорта, реконструкция набережной Яченского водохранилища, а также обновление других городских социальных объектов.

Таймер обратного отсчёта в Калуге запустили в третий раз. Впервые его включили 5 сентября 2020 года в рамках проекта «Новогодняя столица России». Затем таймер стал отсчитывать время с 9 марта (дня рождения Юрия Гагарина) до 12 апреля — его исторического полёта в космическое пространство. Сегодня юбилейные часы считают время, оставшееся до празднования 650-летия города.