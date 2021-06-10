Нижний Новгород, 10 июня, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вместе с нижегородским губернатором Глебом Никитиным и главой Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым посетили областной Центр управления регионом (ЦУР). Нижегородский ЦУР будет делиться опытом и передовыми наработками с окружным ЦУРом, созданным в мае 2021 года, сообщает пресс-служба полпредства.

Пресс-служба полпреда президента в ПФО

Окружной ЦУР — подразделение АНО «Диалог Регионы» — будет отвечать за экспертно-аналитическую работу с регионами Поволжья, в том числе за подготовку аналитических материалов для аппарата полпреда.

По словам директора нижегородского ЦУРа Алексея Ушакова, за первый квартал текущего года отработано 93,61% обращений и сообщений граждан, которые поступили в органы исполнительной власти, местного самоуправления, а также в подведомственные организации и учреждения. Время первой реакции на обращения сократилось с 6,5 до 4 часов.

Нижегородским Центром разработан и применяется рейтинг органов местного самоуправления и исполнительной власти в социальных сетях, методику рейтингования уже запросили десять регионов, в том числе из ПФО.

Комаров отметил, что работа ЦУРа связана с решениями, которые принимаются в рамках тех или иных управленческих алгоритмов, определенных российским законодательством, различными внутренними инструкциями. Он добавил, что связь с органами исполнительной власти должна быть четкой, понятной, эффективной и гибкой.

До конца 2021 года, уточнил Ушаков, планируется создать ЦУРы в нижегородских муниципалитетах с населением численностью более 50 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, ЦУР в Нижегородской области открылся 2 апреля 2020 года. По итогам прошлого года, специалисты ЦУР отработали 52 тыс. обращений, с начала текущего года — 25 тыс. обращений.