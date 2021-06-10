Ростов-на-Дону, , 11:56 — REGNUM В Ростове-на-Дону по делу о телефонном мошенничестве на сумму порядка 6 млн рублей задержаны четверо злоумышленников. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 10 июня.

Как полагают следователи, мошенники звонили пожилым людям на стационарные телефоны, представляясь сотрудниками полиции, и сообщали, что их близкие якобы стали виновниками ДТП с пострадавшими. Уголовное дело злоумышленники обещали не заводить за деньги. Обеспокоенные пенсионеры передавали сбережения сообщникам звонивших аферистов. Спустя время жертвы мошенников убеждались, что с родственниками всё в порядке и никаких аварий с их участием не происходило.

В настоящее время установлено 34 эпизода. Возбуждено уголовное дело, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, банковские карты и другие вещдоки. Все подозреваемые признались в содеянном. Трое находятся под стражей, один — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.