10 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Владимир Станулевич, , 14:16 — REGNUM В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины». Законопроект определяет коренными народами только крымских татар, караимов и крымчаков, проживающих в Крыму, находящемся в составе Российской Федерации. Ни русских, ни других народов в документе нет. Ясно, что проект закона ведет к нарушениям прав человека и росту напряженности на Украине.

Коренные народы севера

Оценка Госдумы РФ Действия В. Зеленского получили оценку Госдумы РФ: «Государственная дума считает сам факт этой законодательной инициативы президента Украины вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами. Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских (17,2% населения, по данным последней переписи), сотни тысяч белорусов (0,57%) и молдаван (0,54%), входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств на Украине. К коренным народам, в случае принятия «неотложного закона», не вправе будут отнести себя ни венгры и русины Закарпатья, ни евреи, ни болгары в Одесской области, ни греки в Приазовье».

Владимир Путин: «Говорить о русских как о некоренном народе — это просто некорректно. Это смешно и глупо. Это не соответствует истории абсолютно… Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии». Владимир Путин Нацианалисты ОУН-УПА (Организация запрещена в РФ) на параде в Ивано-Франковске. Украина. 1941 Оценку дал президент: «Говорить о русских как о некоренном народе — это просто некорректно. Это смешно и глупо. Это не соответствует истории абсолютно… Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии».

Туман толерантности с вопроса, кто коренной народ, а кто нет, наконец, спал. Открывшаяся на примере Украины картина названа «смешной и глупой…, напоминающей нацистскую Германию». Такая оценка на уровне президента России не оставляет сомнения, что определение коренного народа в международном законодательстве надо менять. ООН ориентируется на следующее определение: «…Коренной народ состоит из нынешних потомков народов, которые проживали на нынешней территории всей или части какой-либо страны в момент, когда на неё прибыли из других частей мира лица другой культуры и этнического происхождения, которые покорили их и поставили в зависимое и колониальное положение путём завоевания, колонизации и других средств; в настоящее время эти народы живут более в соответствии с их особыми обычаями и социальными, экономическими и культурными традициями, чем с институтами страны, частью которой они являются…». Кого тогда считать коренным народом на территории, например, Великобритании? Пиктов, кельтов, римлян, англосаксов, викингов, норманнов, англичан? Какой народ является в Англии коренным, если комиссия ООН считает коренным только покоренный народ? Формула ООН объективно направлена на дезинтеграцию стран, вобравших в себя и сохранивших многие народы, и поддержку стран, зачистивших пространство от народов предшествующих. Как-то так совпало, что крупнейшим из первых является Россия, а для США формулировка не создает особых проблем.

США и Россия складывались разными путями. В Северной Америке белые колонисты не допускали с местным населением смешанных браков, что привело к геноциду индейцев. В Российской империи крайний дефицит рабочих рук на новых территориях требовал смешанных браков, объединения русской и нерусских элит, договоров, а не истребления. Два принципиально разных пути складывания страны требуют более широкого, другого определения «коренных народов», чем ооновское.

Но практически отказавшиеся в 1990-е от суверенитета российские реформаторы скроили законодательство РФ на принципах, не соответствующих истории России. По действующему ныне российскому законодательству, например, в Якутии ни русские, ни якуты не являются коренным народом. Следование ооновскому определению «коренного народа» загнало окраины России в ловушку — русские с периферии поехали, пограничье без «государствообразующего народа» ослабло. Дошло до того, что вслед за международным сообществом о перспективах Арктики власти многих регионов РФ вели диалог только с представителями «малых коренных народов». Обратной стороной принятого Россией понимания коренных народов поставило русских в положение «пришлого народа».

Дрейфующая научная станция «Северный полюс-1». 1937

Юрий Попов, Наталья Цымбалистенко. Мифология, фольклор и литература Ямала. Учебник 5−7 классов. Издательство Института проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН. 2001, страница 7: «Народы, проживающие на Ямале, можно условно разделить на коренные и пришлые. К коренным относятся те народы, которые испокон веков жили на Севере. Это ненцы, ханты, манси, селькупы, энцы и некоторые другие. К пришлым народам относятся русские… И многие другие… Особенно бурный наплыв пришлых народов произошел во второй половине ХХ века, когда на Ямале были открыты богатые нефтяные и газовые месторождения». Как будут укреплять страну русские и ненецкие дети, познающие мир по этому учебнику?

Из Конституции 2020 года, где в статье 68 дано определение русских как «государствообразующего народа», следует необходимость приведения в соответствие с этим статусом законодательства о «коренных народах», где будет сказано, что русский народ в России является коренным. Одновременно понятие «коренного» следует распространить на народы с численностью более 50 тысяч человек, если по остальным признакам они коренные. Это существенно увеличит в стране число льготников, но если сделать систему льгот двухуровневой (одни льготы — для малых коренных, другие и меньшие — для больших коренных), то решение не так и страшно. Да, оно расстроит Минфин РФ и других радетелей за «нерасхищение народного достояния». Но, с другой стороны, расширение числа получателей льгот на пользование природными ресурсами даст мощный импульс освоению окраин, Арктики и Дальнего Востока, разгрузит федеральный центр от части забот. Продвинуть этот жизненно важный вопрос может только президент В. В. Путин.