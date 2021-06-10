Джакарта, , 11:54 — REGNUM Институт молекулярной биологии Эйкмана выявил 70 случаев мутаций коронавируса в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

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Согласно последним данным, в Индонезии выявили 34 случая заражения «индийским» штаммом коронавируса, 31 случай «британского» штамма и 5 случаев «южноафриканского» штамма.

В Индонезии не пояснили, в каких провинциях выявили новые штаммы коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, после праздника Лебаран число случаев заражения коронавирусом в Индонезии выросло на 53%.

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