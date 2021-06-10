Чебоксары, , 11:54 — REGNUM В Чувашии проведут полноценный социологический опрос о целесообразности перевода времени (+ 1 мск), а парламентарии выйдут с законодательной инициативой в Госдуму о возврате сезонного перевода стрелок часов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение было принято сегодня, 10 июня, на парламентских слушаниях в Госсовете Чувашии.

В ходе обсуждения были высказаны разные точки зрения, в том числе приводились всевозможные стихийные опросы, где превалировала то одна позиция, то другая. Компромиссным решением участники слушаний назвали возврат к летнему и зимнему времени, которое было отменено в России в 2011 году.

По итогам дискуссии председатель комитета Госсовета по экономической политике, АПК и экологии Сергей Павлов предложил правительству Чувашии организовать проведение серьёзного социологического исследования о целесообразности перевода времени на час вперёд.

«Без исследования этот вопрос решить невозможно. И не обращать на это внимание, я считаю, тоже нельзя. И второе: комитету Государственного совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам подготовить законопроект о внесении изменений в федеральный закон от 3 июня 2011 года № 107 «Об исчислении времени», предусматривающий введение сезонного перевода времени», — сказал Сергей Павлов.

За данное предложение участники слушаний проголосовали единогласно.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект «Об исчислении времени» правительство РФ внесло в Государственную думу в марте 2011 года, когда президентом России являлся Дмитрий Медведев. Этим документом отменялся переход на «зимнее» время.

Читайте ранее в этом сюжете: На парламентских слушаниях в Чувашии обсудят выборы глав и перевод времени