Москва, , 11:54 — REGNUM В центральной части Тихого океана стартовало масштабные оперативные учения «разнородных сил тихоокеанского флота в дальней морской зоне». Как сообщили 10 июня в Министерстве обороны РФ, маневры проводятся в соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) ТОФ на 2021 год.

Всего к учениям, общее руководство которыми осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения, в том числе флагман флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий» и «Совершенный».

Также в учениях задействовано почти два десятка летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

«Корабельные тактические группы Тихоокеанского флота, совершив переход протяженностью около 4 тыс. километров из пунктов базирования и районов несения дежурства, произвели развертывание группировки сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что в рамках учений будут отработаны задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских коммуникаций, а также организации взаимодействия оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника.