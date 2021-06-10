10 июня 2021 | Время чтения 5 мин

На Сахалине довольно часто водители автобусов отказывают в перевозке детям, которые не могут оплатить свой проезд. И происходит это несмотря на закон, который запрещает это делать. Мнения пользователей соцсетей разделились. Бывают случаи, когда ребёнок действительно может оказаться в беде, а бывает, что несовершеннолетние пользуются своим положением и катаются в автобусах бесплатно.

Алексей Иванов, , 14:23 — REGNUM На Сахалине активно обсуждается очередной случай, когда водитель автобуса отказался везти несовершеннолетнего ребёнка, который не смог оплатить проезд. Многие уверены, несмотря на закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников, что несовершеннолетним «зайцам» в летнее время нужно отказывать в проезде в общественном транспорте.

Места для инвалидов и пассажиров с детьми Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

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«Кругом одни неженки… В начальных классах неоднократно проедал мелочь, оставленную родителями на проезд, в столовке, а потом шёл через весь город пешком. Были ещё времена, когда просто не было денег на проезд. Нынешние родители слишком холят своих чад», — прокомментировал под сообщением АСТВ на странице chp_sakhalin в Instagram пользователь __shmit__.

«Согласен. Было дело. Не было даже в мысли проехать зайцем. Перед тем как проесть в столовке деньги на проезд, сам себе говорил, кушать хочу, деньги проем, но пойду пешком. Воспитание другое у нас», — поддержал ivan_srgv.

«Уже определились бы… Возить безбилетников или нет. Не так давно была информация для родителей, что с первого июня проезд платный. На всякий случай надо иметь ребёнку мелочь с собой. Водителю как вести себя? Это его зарплата…» — написала marisha_8585.

Кондуктор в трамвае Иван Иванов

«Щас уже настало то время, что нужно защищать учителей от учеников, да водителей маршруток. Дети стали наглые и прошаренные, ведь с того момента, как вышел указ о том, что запрещено высаживать детей с маршрутки, дети все стали борзеть и хамить, и этот факт на лицо. Нужно пожестче воспитывать детей, чтоб уважали взрослых», — считает pavel.laikov.

«Нет денег, нет услуги. Всё правильно», — прокомментировал kolekbl.

Нашлись и те, кто заступается в таких ситуациях за детей и считает, что водитель должен был довезти ребёнка, несмотря на отсутствие денег.

«А потом ребёнок вышел из автобуса, сел телефон, потерялся, заблудился… Нет уж… Сейчас время совсем другое. Страшное! Днём взрослому страшно ходить, а про ребёнка вообще молчу…», — высказала мнение nemkova_ludmila_aleksandrovna.

«Так это в упрёк родителям. Почему водитель за чужих отпрысков должен отвечать? Он зарабатывает, у него своя семья, которую нужно кормить. То есть что получается, давайте дети будут так же в столовую ходить, пусть кормят бесплатно, а то вдруг с голоду помрёт, в вещевой магазин, пусть одевают, а то вдруг замёрзнет. Или там всё же люди зарабатывают? Так вот водитель тоже на работе, и дети, пользуясь положением, занимают места, отнимая часть заработка водителя», — ответил на предыдущий комментарий kolekbl.

«Ужас. Как будто на себе везут деток. У нас вчера в Корсакове такая же беда была, высадили племянницу с автобуса. Хорошо, ребёнок знает куда идти. А если б нет? Ребенку 8 лет», — написала iuliia_5996.

Возможно, в конкретном случае действительно произошёл сбой системы или оборудования, и ребёнок не смог оплатить свой проезд в автобусе с помощью телефона. Как пишут жители Сахалина, такие случаи происходят довольно часто со взрослыми пассажирами — оплата картой или телефоном не проходит.

«Всякое бывает, и сбой системы, а выгонять ребёнка из автобуса — это просто бывает безобразием, и с таким я тоже сталкивалась», — написала afanasova50

«Нет, может, всё же стоит сделать оборудование в автобусах. Я за ребёнка, если у ребёнка есть деньги на проезд, почему неработающий терминал в автобусе должен стать проблемой ребёнка, и не только детей?» — считает marishka_ga87.

«Уволить, а не беседу проводить. Вот так они везти не хотят, если карта не проходит (и не факт, что это вина родителей или ребёнка), а потом детей в лесу убитыми находят! У меня тоже не раз карта не проходила, хотя деньги на ней были, терминалы напокупали дешёвые, а потом людей высаживают, а тем более детей!» — написал пользователь p.e.a.22.

Большинство пользователей всё-таки сошлись во мнении, что дети должны оплачивать свой проезд в общественном транспорте в летнее время.

Водитель автобуса Наталья Стрельцова

«До 5 лет дети ездят бесплатно, а потом извиняйте, родители. Вам и так весь год на уступки шли, сколько можно борзеть?! Никто не обязан возить ваших детей бесплатно ни в школьный период, ни на каникулах. Родили — будьте добры содержать их. И деньги на билет давать», — уверена lena_elena 555 .ryzhikova357

«Недавно была свидетелем такого инцидента. Ребёнок, лет так 15−16, не смог оплатить по карте, обернулся к пассажирам с жалостливым видом, и бабуля лет под 70 дала ему денег на проезд. Кого растим, уважаемые? Задумайтесь. Я понимаю, когда лет до 12 дети могут неосознанно пролететь, но когда великовозрастный деточка так поступает, это уже не жалеть его надо, а наказывать. Пусть пешком идёт», — считает ryzhikova357.

«Нет, ну, а почему он должен его везти бесплатно, пусть родители позаботятся об этом, на непредвиденные ситуации давайте ребёнку какие-то деньги в карман, ну что такое-то. Разнежили детей, они совсем обнаглели, ничего, пешочком пройдется, раз мама не позаботилась, в следующий раз не повторится такого», — написала yuliabateva.

«А что водитель сделал неправильно? Ладно зимой, а сейчас будьте добры платить», — прокомментировал prodohods.

«Дети сейчас наглые до ужаса, бывает такое хамло. Но тут надо по ситуации смотреть, не тысячами же бесплатно катаются», — написал denis_p____lov.

Напомним, Госдума РФ в феврале 2021 года в третьем чтении приняла закон, запрещающий высаживать из автобусов и электричек детей-безбилетников.