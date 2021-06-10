Ярославль, , 11:52 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области водитель и три пассажира «Тойоты» пострадали, врезавшись в дерево. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Место происшествия ГУ МЧС по Ярославской области

ДТП произошло около 3.30 утра 10 июня на окружной дороге Рыбинска.

«По предварительной информации девушка 1995 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево», —сообщили в пресс-службе МВД.

Сейчас 26-летняя хозяйка машины, а также трое пассажиров 21, 20 и 18 лет госпитализированы. Как рассказали в областном департаменте здравоохранения, женщина-водитель машины находится в крайне тяжелом состоянии, один из пассажиров в тяжелом, еще у двух пострадавших состояние средней тяжести.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС и МЧС. Полицией проводится проверка по факту случившегося.