Ярославль, 10 июня 2021, 11:52 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области водитель и три пассажира «Тойоты» пострадали, врезавшись в дерево. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.
ДТП произошло около 3.30 утра 10 июня на окружной дороге Рыбинска.
«По предварительной информации девушка 1995 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево», —сообщили в пресс-службе МВД.
Сейчас 26-летняя хозяйка машины, а также трое пассажиров 21, 20 и 18 лет госпитализированы. Как рассказали в областном департаменте здравоохранения, женщина-водитель машины находится в крайне тяжелом состоянии, один из пассажиров в тяжелом, еще у двух пострадавших состояние средней тяжести.
На месте происшествия работали сотрудники ДПС и МЧС. Полицией проводится проверка по факту случившегося.