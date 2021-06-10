Салехард, 10 июня 2021, 11:50 — REGNUM В Салехарде 12−13 июня пройдёт международный этнофестиваль «Душа тундры». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Самобытная культура северных народов на фестивале будет представлена национальными песнями, играми, одеждой, игрой на народных музыкальных инструментах, изделиями художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.
Учредителем этнофестиваля «Душа тундры» является департамент культуры ЯНАО, окружной Центр национальных культур и Дом ремёсел.