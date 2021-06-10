Лондон, , 11:50 — REGNUM Страны Европейского союза полностью вакцинировали от COVID-19 около 100 млн своих граждан, заявила 10 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Евросоюз уже полностью вакцинировал 100 млн своих граждан и почти 50% взрослого населения (сообщества) вакцинированы одной дозой», — сказала она на пресс-конференции в Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее послы стран Европейского союза одобрили соглашение о сертификатах вакцинации от COVID-19, которые планируется ввести в действие на всей территории объединения с 1 июля 2021 года.

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Планируется, что сертификаты будут внедряться поэтапно. Паспорт появится в цифровом или бумажном формате. Европейский цифровой COVID-сертификат будет бесплатным.

Сертификат смогут получить граждане, прошедшие вакцинацию, переболевшие или сдавшие отрицательный тест на коронавирус. Документ даст право его обладателям на свободное передвижение по всей территории Евросоюза.