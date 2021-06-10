Кострома, , 12:51 — REGNUM В Костромской области для удобства жителей составили итеративную карту пунктов вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой Центр управления регионом (ЦУР) Костромской области.

Прививка © Наталья Диева

На карту нанесены стационарные и мобильные пункты. Указаны их адреса, телефоны и режим работы. Всего в регионе существует 34 места, где можно сделать прививку от коронавируса. Одиннадцать из них расположены в Костроме.

Как сообщает оперативный штаб по Костромской области, за последние сутки SARS-CoV-2 обнаружили у 34 человек. За все время пандемии диагноз COVID-19 поставили 21 860 гражданам, 19 635 излечились и 494 — скончались. В медицинских учреждениях по данным на 10 июня находятся 139 человек, 12 из них в реанимации. Ещё 1592 пациента лечатся на дому.

Прививки от коронавируса в общей сложности сделали 74 тысячи 496 жителей Костромской области. Число граждан, завершивших процесс вакцинации, не уточняется. Костромские власти стимулируют вакцинацию с помощью организации бесплатного проезда для пожилых людей и «бонусных» занятий в фитнес-клубах.

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