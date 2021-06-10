Москва, , 11:47 — REGNUM После резкого падения автопром начал быстро восстанавливаться, аналогичные тенденции прослеживаются и в других отраслях обрабатывающей промышленности России. Об этом 10 июня заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Если говорить об автопроме — мы за него переживали больше всего — снизился уровень производства на 17%. Если брать другие страны, то доходило до 50%», — заявил Мантуров.

«Но очень быстрый происходит этап восстановления: за первые четыре месяца только по автопрому плюс 40%, это только легковой автотранспорт», — продолжил он.

При этом, по его словам, в целом по обрабатывающей промышленности показатель составил 4,5% за четыре месяца.

«Мы ожидаем, что за первую половину года должны выйти на показатели в 4%. Рассчитываем также сохранить заложенный темп до конца текущего года», — указал он.