Москва, , 11:43 — REGNUM В топ-5 самых популярных среди жителей России современных писателей вошли Дарья Донцова (5%), Борис Акунин), Захар Прилепин (по 4%), Виктор Пелевин, Татьяна Устинова (по 3%), приводит данные ВЦИОМ.

Большинство опрошенных (66%) считают современных писателей интеллектуальными и умными людьми, 10% — ограниченными. По мнению 57%, писатели оказывают влияние на умы и настроения людей, не согласны с этим — 27%.

Полагают, что писатели — глубокие люди, серьезно относятся к своему творчеству 48% опрошенных. О том, что они поверхностные и несерьезные заявили 21%. Высокое положение писателей в обществе отмечают 21%, обратное мнение у 48%.

Телефонный опрос проведен 20 мая 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, почти треть граждан России (30%) за последние полгода не прочитали ни одной книги.

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