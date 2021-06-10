Москва, , 11:48 — REGNUM Оппоненты России должны осознать, что с нашей страной лучше не конфликтовать, а вести сотрудничество. Об этом 10 июня заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Это (расширение или сокращение списка недружественных стран) зависит прежде всего от осознания нашими партнерами и нашими оппонентами того факта, что Россия по-настоящему суверенное государство, что российское общество дорожит нашим правом на самобытное развитие на основе общечеловеческих ценностей, что с Россией недопустимо говорить и пытаться говорить с позиции силы, использовать ложь, провокацию, шантаж, ну и что с Россией лучше не конфликтовать, а сотрудничать», — приводит его слова ТАСС в ответ на соответствующий вопрос.

Также главы СВР отметил, что такое сотрудничество должно быть на основе норм международного права и на основе взаимного уважения и учета интересов партнеров.

«Одно скажу вам абсолютно определенно. Россия заинтересована в том, чтобы этот список не расширялся, а сокращался», — добавил Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что на данный момент оснований для пересмотра списка недружественных для России стран нет, США могут быть исключены из него, если прекратят враждебную политику и вмешательство во внутренние дела.