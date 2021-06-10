Токио, , 11:42 — REGNUM В сеть выложили второй трейлер аниме-сериала по манге «Повесть о конце света» (Record of Ragnarok). Ролик был опубликован 10 июня на YouTube-канале Warner Bros. Japan Anime.

Видео содержит английские субтитры и представляет собой нарезку из ряда сцен будущего шоу. Зрители могут слышать на фоне превью песни «Fukahi» японского исполнителя SymaG.

Сюжет манги Record of Ragnarok рассказывает о том, как судьба людской расы решается в рамках бойцовского турнира, в котором величайшие фигуры из истории человечества сражаются с различными божествами. Премьера аниме-адаптации студии Graphinica состоится 17 июня 2021 года на потоковом сервисе Netflix.

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