Воронеж, , 11:41 — REGNUM Статус памятника природы получил Северный лес в Воронеже, он стал также особо охраняемой природной территорией областного значения. Соответствующие указ губернатора и постановление областного правительства опубликованы 9 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

«Объявить лесной массив, расположенный в Коминтерновском районе городского округа город Воронеж, памятником природы областного значения «Северный лес», а занятую им территорию площадью 51,57 га особо охраняемой природной территорией областного значения», — говорится в указе губернатора.

В соответствии с документом, земельные участки, которые расположены в границах особо охраняемой природной территории, подлежат изъятию у их собственников.

Как сообщало ИА REGNUM, скандалы вокруг Северного леса в Воронеже возникают на протяжении многих лет — территория неоднократно оказывалась в сфере интересов застройщиков. В 2020 году, после того, как стало известно о планах по вырубке части леса, воронежцы вышли на митинг. В ситуацию вмешался губернатор — он поручил приостановить вырубку. После этого было принято решение сделать лес зоной отдыха для местных жителей. Владельцам участков на территории Северного леса предложат альтернативы. Добавим, что в июне власти намерены приступить к поиску подрядчика для разработки проекта благоустройства территории Северного леса.