Москва, , 11:40 — REGNUM В России могут ввести добровольный технический осмотр вместо обязательного для личных легковых автомобилей. С таким предложением выступило Министерство внутренних дел России. Об этом заявил 10 июня заявил глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.

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«МВД подготовило предложения в правительство Российской Федерации по внесению изменений в ФЗ 170 «О техническом осмотре» и 196 «О безопасности дорожного движения», где процедуру прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей предложено сделать не обязательной, а добровольной», — пояснил в беседе с РИА Новости Черников.

Он подчеркнул, что ответственные автовладельцы сами заинтересованы в исправности своего автомобиля, в связи с чем должны проходить техосмотр добровольно. При этом прохождение техосмотра останется обязательным для такси, грузовиков, автобусов, автомобилей предприятий и организаций, которые осуществляют перевозку людей.

Также МВД выступило с инициативой по разделению полиса ОСАГО и диагностической карты. В настоящее время этот законопроект находится на рассмотрении Госдумы РФ. В случае его принятия получение полиса ОСАГО не будет зависеть от наличия диагностической карты.

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Как сообщало ИА REGNUM, автовладельцы в Росси могли заключить договор ОСАГО без предоставления диагностической карты о соответствии автомобиля обязательным требованиям безопасности транспортных средств с 1 марта по 30 сентября 2020 года. Такая мера была принята в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Соответствующий закон был принят Госдумой РФ, одобрен Совфедом и 25 мая подписан президентом РФ Владимиром Путиным. При этом отмечалось, что после отмены в России режима повышенной готовности автовладелец должен до 31 октября 2020 года представить страховщику диагностическую карту или свидетельство о прохождении технического осмотра.