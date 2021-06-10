Самара, , 11:42 — REGNUM Подозреваемую в убийстве своей дочери заключили под стражу в Самаре. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, 8 июня текущего года фигурантка уголовного дела 1997 года рождения уронила с балкона многоквартирного дома свою дочь 2018 года рождения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

«В настоящее время, судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по словам очевидцев, подозреваемая была в нетрезвом состоянии.

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