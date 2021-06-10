Тирасполь, , 11:41 — REGNUM В Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) на следующей неделе поставят из Китая вакцины от COVID-19. Об этом 9 июня сообщает телеканал «Первый приднестровский».

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По информации журналистов, в ПМР привезут препараты Synopharm и Sinovac. Всего в республику поставят 35 тыс. доз вакцин.

Согласно последним данным, в Приднестровье полный курс вакцинации препаратом «Спутник V» прошли 16 670 человек. Кроме того, двумя дозами AstraZeneca привились 812 жителей республики, Pfizer — 944.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ПМР выявили 49 394 носителя коронавируса, из которых победили инфекцию 47 997. Всего в республике выявили 1199 случаев смерти пациентов с COVID-19.

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