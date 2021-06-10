Москва, , 11:38 — REGNUM В российской автомобильной промышленности производство сократилось на 17%. Об этом 10 июня заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Если говорить об автопроме — мы за него переживали больше всего, — то снизился уровень производства на 17%. Если брать другие страны, то доходило до 50%», — заявил Мантуров.

В среднем же, по его словам, российская обрабатывающая промышленность выросла на 0,6%.

«Мы пришли по обработке с результатом, хоть и небольшим, но 0,6%. При этом удалось не допустить тех драматических последствий, которые нам многие эксперты предрекали, и, собственно, это касалось всех отраслей», — указал он.