Москва, , 11:38 — REGNUM В России за прошедшие пять лет выросло число электрокаров и автомобилей с правым расположением руля. Об этом 10 июня сообщает ТАСС со ссылкой на данные информационно-аналитического обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.

«Количество транспортных средств с возможностью использования электродвигателей незначительно — 42,8 тысяч», — говорится в сообщении.

Однако, по данным МВД, количество таких транспортных средств за последние пять лет выросло на 217,9%. Отмечается, что это говорит об «ускоренных темпах роста данного вида транспорта».

Кроме того, в России за последние пять лет также зафиксировано увеличение машин с правым рулем на 310 тыс. экземпляров. Доля таких транспортных средств от общего числа автомобилей, зарегистрированных в стране, составляет 5,5%.

Напомним, в мае 2021 года на российском авторынке было продано 147 378 новых автомобилей — на 133,8% больше, чем в мае прошлого года.

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