Южно-Сахалинск, , 11:34 — REGNUM Обнаруженная в конце мая в российской исключительной экономической зоне японская рыболовная шхуна выдворена из РФ после уплаты штрафа в размере 6 млн рублей. Об этом 10 июня сообщили в Пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.

«Штраф японской стороной оплачен в полном объёме, административный арест с японского судна снят. Шхуна выдворена за пределы территории России в сопровождении корабля береговой охраны ПУ ФСБ», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что вина капитана судна по факту нарушения правил рыболовства в исключительной экономической зоне РФ была полностью доказана.

Напомним, 28 мая пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области сообщила, что в Охотском море была задержана рыболовецкая шхуна под флагом Японии, занимавшаяся незаконным ловом.

Судно опасно маневрировало, пыталось скрыться и создавало угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблём. Правительство Японии считает это задержание неприемлемым и потребовала немедленного освобождения японского судна и находившихся на нём рыбаков.

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