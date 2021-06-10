Москва, , 11:34 — REGNUM Периоды так называемых «хороших отношений» нашей страны с Западом этот самый Запад использует для продвижения своих враждебных России интересов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 10 июня, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Ранее в интервью «России 24» Путин заявил, что в период расширения НАТО Запад «наплевал» на интересы России. Расширение НАТО на восток происходило в периоды, когда отношения России с Западом были «ровными», приемлемыми, но, тем не менее, «все наши так называемые озабоченности были просто проигнорированы», отметил президент.

« Президент указал в этом интервью на очень важную вещь: периоды так называемых «хороших отношений» нашей страны с Западом этот самый Запад использует для продвижения своих враждебных России интересов, осуществления конкретных планов, направленных на её ослабление. Так было с первой и второй волной продвижения НАТО на восток. Так было и в вопросе о расширении Европейского союза. Я сам в это время работал в МИДе. О различного рода негативных последствиях обоих процессов тогда, в конце 1990-х — начале 2000-х годов, немало говорилось, но общая установка была на «расширение и укрепление партнёрства» и она перекрывала все доводы благоразумия и осторожности. Это очень огорчало и тревожило.

С 2014 года, когда наши отношения с Западом «испортились», а фактически обрели своё реальное качество, положение с защитой интересов нашей страны стало исправляться. Появились необходимые барьеры, мешающие западному влиянию. Они пока недостаточны, но они уже есть, и это обнадёживает.