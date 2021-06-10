Уфа, , 11:37 — REGNUM Объекты нефтехимии, нефтепереработки и теплоэнергетики, очистные сооружения канализации Уфы являются основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, от которых может распространиться загрязнение на всю территорию столицы Башкирии и прилегающие районы. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии республики.

Сообщается, что в мае и июне текущего года к специалистам этого министерства поступают обращения от жителей Уфимского района и Уфы по поводу неприятного запаха в воздухе.

Отмечается, что данные жалобы являются обоснованными, поскольку специалисты фиксировали превышения загрязняющих веществ в воздухе.

«Анализ показывает, что основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, от которых может распространиться загрязнение на всю территорию города и прилегающие районы, являются объекты нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики, очистные сооружения канализации города, расположенные в северной части города Уфы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом загрязнение воздуха также произошло и в результате длительного тления на мусорном полигоне в поселке Черкассы.

В пресс-службе ведомства отметили, что сотрудники минэкологии Башкирии не имеют полномочий проводить проверки в отношении вышеназванных объектов, поскольку такие проверки имеют право проводить федеральные органы власти (Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора).

«Непосредственное виновное лицо можно определить только после отбора проб на самом источнике и изучения документов, то есть в ходе внеплановой выездной проверки», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что сотрудники минэкологии республики в мае и июне не раз обращались в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора по поводу сложившейся ситуации.

«Гражданам и иным заинтересованным лицам можно самостоятельно обратиться в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора (г.Уфа, ул. Менделеева, 148) о проведении внеплановой проверки, написав обращение в бумажном виде или в электронном виде, пройдя процедуру авторизации в единой системе идентификации и аутентификации», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.