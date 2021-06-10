Черемхово, Иркутская область, , 11:32 — REGNUM Первый случай гибели ребенка на водоеме зарегистрирован в летний период 2021 года в Иркутской области. Подробности 10 июня сообщает пресс-служба территориального ГУ МЧС РФ.

Трагедия с гибелью 9-летней девочки случилась 9 июня на обводненном карьере вблизи поселка Шахтерский в Черемховском районе. В тот день на водоем пришли две женщины с детьми. Трое несовершеннолетних купались, а взрослые отдыхали на берегу, употребляя принесенные с собой спиртные напитки.

В один момент 10-летний мальчик обратил внимание на подругу, которая сидела в воде лицом вниз. Он начал звать девочку, но она не откликалась. Мальчик позвал с берега взрослых, которые подбежали и вытащили девочку из воды. До приезда скорой помощи очевидцы пытались реанимировать её. Затем на протяжении получаса врачи проводили реанимационные действия, после чего констатировали гибель ребенка.

«Если гибель на воде взрослого человека можно объяснить его собственной безалаберностью, то утопление малолетнего — это всегда вина взрослого, который оставил ребёнка без присмотра», — пояснил начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Александр Козлов.

Известно также, что ранее мать девочки уже привлекалась к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию дочери. Эта семья с сентября 2020 года состояла на учёте комиссии по делам несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, ухудшение оперативной обстановки, связанной с гибелью детей на водных объектах, было отмечено в Иркутской области и в период с 26 по 28 июня 2020 года.

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