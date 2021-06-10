Нур-Султан, , 11:45 — REGNUM Ратификацию соглашения с Россией о выведении ракетами-носителями типа «Союз-2» космических аппаратов в северном направлении на приполярные орбиты одобрил Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана. Трансляция заседания 10 июня доступна на сайте законодательного органа.

Это соглашение было подписано 20 июня 2019 года в Нур-Султане. Оно регулирует использование Россией района в Кустанайской области Казахстана, где падают фрагменты ракет-носителей типа «Союз-2».

Такие носители используют для запусков в рамках крупного международного проекта OneWeb, призванного обеспечить по всему миру широкополосный доступ в интернет. Россия будет платить по $460 тыс. в год за использование района падения в случае трёх или менее пусков. За каждый дополнительный пуск плата составит $50 тыс.

Ратификация соглашения позволит расширить сотрудничество РФ и Казахстана и чётко разграничить обязанности сторон для обеспечения безопасности пусков. После одобрения верхней палатой парламента документ должен будет подписать казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на орбите находятся 218 спутников системы OneWeb. Всего их запустят более 600.

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