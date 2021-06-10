Москва, , 11:31 — REGNUM В фармацевтике и отрасли медицинской техники в 2020 году наблюдался рекордный рост. Об этом 10 июня заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«По понятным причинам, чемпионами оказались фармацевтика и медицинская техника — 23%. Но и другие отрасли, такие как химический комплекс, текстильная промышленность, даже производство мебели, показали уровень около 5%. Да, конечно, не по всем отраслям мы вышли в плюс, но в целом, как я сказал, 0,6% рост», — заявил Мантуров.