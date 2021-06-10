Вена, , 11:32 — REGNUM Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид приедет в Москву с официальным визитом с 21 по 24 июня. Об этом 10 июня сообщили в секретариате ОБСЕ.

«Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид посетит Москву 21−24 июня», — приводит сообщение секретариата ОБСЕ в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

Также там уточнили, что генсек ОБСЕ намерена в ходе этого визита встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными официальными лицами для обсуждения широкого круга вопросов, «которые влияют на безопасность в регионе ОБСЕ».

«Во время ее визита она также встретится с российской делегацией в Парламентской ассамблее ОБСЕ <…>, Организации Договора о коллективной безопасности, примет участие в IX Московской конференции по международной безопасности и встретится с Союзом женщин России», — добавили в секретариате.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз заинтересован в сотрудничестве с Россией.