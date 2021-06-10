Лесной, Свердловская область, , 11:30 — REGNUM Задавивший в городе Лесном Свердловской области шестерых человек автобус «ПАЗ» ехал по улице Калинина с крутого спуска. В этот момент водитель понял, что у транспорта отказали тормоза, сообщил журналистам глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

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Водитель начал подавать другим участникам дорожного движения звуковые сигналы. А кондуктор призвала порядка 30 пассажиров сгруппироваться и держаться за поручни. Недалеко от дома 55 автобус пробил ворота предприятия и наехал на пешеходов, которые шли на работу.

«От сильного удара ворота упали и придавили несколько человек. Еще несколько граждан были травмированы не управляемым автобусом», — сказал Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 10 июня утром. Шесть человек погибли, в том числе три женщины. Ещё пятеро получили различные травмы.

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