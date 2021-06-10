Салехард, , 11:30 — REGNUM На Ямале ООО «Юнэрго Сервис» вновь обязали выплатить долги по зарплате в размере свыше 7,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

В ходе прокурорской проверки установлено, что 102 работникам предприятия не выплачена заработная плата за март — апрель 2021 года.

В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю предприятия об устранении нарушений закона. Задолженность по заработной плате перед работниками погашена.

Согласно открытым данным, ООО «Юнэрго Сервис» зарегистрировано в ямальском городе Ноябрьске и занимается предоставлением услуг в области добычи нефти и природного газа. В апреле 2020 года прокуратура заставила данное предприятие выплатить 16 млн рублей долгов по зарплате 172 сотрудникам, в августе 2020 года — 140 сотрудникам более 4,5 млн рублей.