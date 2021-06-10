Донецк, 10 июня 2021, 11:30 — REGNUM Военнослужащие Народной милиции ДНР сбили украинский беспилотный летательный аппарат, проводивший разведку в районе аэропорта. Об этом сообщили 10 июня в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«В районе «Вольво-центра» на севере Донецка был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат 58-й бригады ВСУ типа «квадрокоптер», который вёл воздушную разведку местности», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что специалисты Народной милиции изучают материалы, снятые беспилотником.

Напомним, за минувшие сутки на юге ДНР боевики ВСУ выпустили три гранаты из РПГ в направлении населённого пункта Ленинское.

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