Донецк, 10 июня 2021, 11:30 — REGNUM Военнослужащие Народной милиции ДНР сбили украинский беспилотный летательный аппарат, проводивший разведку в районе аэропорта. Об этом сообщили 10 июня в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В пресс-службе отметили, что специалисты Народной милиции изучают материалы, снятые беспилотником.
Напомним, за минувшие сутки на юге ДНР боевики ВСУ выпустили три гранаты из РПГ в направлении населённого пункта Ленинское.
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