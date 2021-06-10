Кимовск, Тульская область, , 11:25 — REGNUM Жительница Кимовска Тульской области предстанет перед судом по обвинению в гибели маленьких детей при пожаре, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Тульской области 10 июня.

Трагедия произошла в апреле 2021 года. По версии следствия, 34-летняя женщина ушла из дома на ночь, заперев в квартире своих сыновей шести и четырёх лет, не исключив возможность их доступа к источникам огня. Домой она вернулась около 06:30 утра и обнаружила, что в квартире произошёл пожар, дети погибли от отравления угарным газом.

Эксперты пришли к выводу, что причиной возникновения пожара стало возгорание горючих материалов от источника открытого огня, предположительно — пламени зажигалки. Очаг возгорания находился у детской кроватки. Обвиняемая находится под арестом. В ходе следствия она признала вину и подтвердила, что зажигалка, обнаруженная после пожара на полу, находилась на шкафу в тот момент, когда она покидала квартиру. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.