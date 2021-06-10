Вашингтон, , 11:24 — REGNUM Поклоннику Minecraft удалось создать в игре телепорты без использования каких-либо модификаций. Ролик был опубликован пользователем The_PJG на форуме Reddit.

Геймер написал, что для создания телепортов он использовал материал Жемчуг Края (Ender Pearl), который позволяет телепортироваться в то место, куда игрок его бросает. Стоит отметить, что концепция реализации телепорта является довольно сложной.

The_PJG пояснил, что элемент нужно поместить в оба портала, которые представляют собой камеры 2 на 2 с двумя разнонаправленными пузырьковыми колоннами (bubble columns). В видео он подробно рассказал о том, как работает его система.

Напомним, 8 июня 2021 года состоялся релиз первой части дополнения Minecraft: «Пещеры и скалы». Ожидается, что вторая выйдет в декабре 2021-го.

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