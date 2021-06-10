Ярославль, , 11:23 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков пообещал выполнить благоустройство территории возле ротонды на улице Первомайская, в самом центре города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети градоначальника.

Сквер у ротонды в Ярославле Владимир Волков/vk.com

Ярославцы не раз обращали внимание на состоянии территории возле объекта культурного наследия федерального значения «Ротонда гостиного двора», один из горожан задал этот вопрос на личном приеме Владимиру Волкову.

«Сегодня утром встретился с ярославцем Сергеем Львовичем Казанским, который на последнем приёме граждан предложил обсудить проект благоустройства территории у ротонды на улице Первомайской. Безусловно, территорию нужно облагораживать: обустроить красивые тротуарные дорожки, газоны, заменить бордюрный камень. Но в первую очередь, все варианты благоустройства нужно показать жителям, чтобы ярославцы сами смогли выбрать будущий облик сквера у ротонды», — заявил Владимир Волков.

Сергей Казанский (крайний слева) на встрече с мэром (крайний справа) Владимир Волков/vk.com

Мэр Ярославля обещает в ближайшее время организовать голосование за проект благоустройства, чтобы осенью все же выполнить все работы и выйти «уже на красивую и ухоженную территорию».

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