Ярославль, 10 июня, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков пообещал выполнить благоустройство территории возле ротонды на улице Первомайская, в самом центре города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети градоначальника.

Владимир Волков/vk.com Сквер у ротонды в Ярославле

Ярославцы не раз обращали внимание на состоянии территории возле объекта культурного наследия федерального значения «Ротонда гостиного двора», один из горожан задал этот вопрос на личном приеме Владимиру Волкову.

«Сегодня утром встретился с ярославцем Сергеем Львовичем Казанским, который на последнем приёме граждан предложил обсудить проект благоустройства территории у ротонды на улице Первомайской. Безусловно, территорию нужно облагораживать: обустроить красивые тротуарные дорожки, газоны, заменить бордюрный камень. Но в первую очередь, все варианты благоустройства нужно показать жителям, чтобы ярославцы сами смогли выбрать будущий облик сквера у ротонды», — заявил Владимир Волков.

Владимир Волков/vk.com Сергей Казанский (крайний слева) на встрече с мэром (крайний справа)

Мэр Ярославля обещает в ближайшее время организовать голосование за проект благоустройства, чтобы осенью все же выполнить все работы и выйти «уже на красивую и ухоженную территорию».