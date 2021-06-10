Джакарта, , 11:23 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо посетил ряд построенных станций легкого метро в регионе Большая Джакарта, сообщается в официальном аккаунте президента в Twitter.

https://twitter.com/jokowi/status/1402507532866768896

Глава государства проехал в вагоне легкого метро от станции «TMII» до станции «Harjamukti Cibubur».

Джоко Видодо «Поезд идёт плавно, почти бесшумно, вагоны комфортные. Надеюсь, что метро будет введено в эксплуатацию в июне 2022 года»

Проект легкого метро LRT Jabodebek будет построен в два этапа. Длина первого этапа путей легкого метро составляет 44 километра. Будут построены 18 станций.

Согласно плану, LRT Jabodetabek сможет перевозить 580 000 человек в день. Поезда на линии будут ходить с интервалом 2−3 минуты.

Некоторые станции легкого метро будут пересекаться с другими видами транспорта, такими как автобусные линии «Trans-Jakarta», линиями метрополитена в Джакарте и высокоскоростной линией поезда Джакарта-Бандунг.