Москва, , 11:27 — REGNUM Решение о выходе Москвы из Договора по открытому небу (ДОН) не будет пересмотрено российской стороной, эта глава закрыта окончательно. Об этом 10 июня заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

Как отметил замглавы МИД России, Москва была «сфокусирована» на сохранении ДОН «весь период после американского объявления о выходе и вплоть до подписания президентом закона, принятого Госдумой и одобренного Советом Федерации».

«Вместо проявления ответственности и готовности по крайней мере не рушить то, что ещё осталось в сфере евробезопасности, США нам подтвердили под конец этого периода свое твёрдое и окончательное решение в ДОН не возвращаться. Больше обсуждать эту тему с США смысла мы не видим», — уточнил он.

Также Рябков указал, что, согласно процедуре, после передачи ноты о выходе странам-депозитариям должна быть созвана конференция государств-участников.

«Мы в полном формате используем трибуну этой конференции для того, чтобы объяснить, насколько ошиблись наши западные коллеги, насколько они пренебрегли здравым смыслом и просто логикой момента. Они увидели в нашей позиции то, чего в ней нет и быть не могло, они начали рассуждать о том, что мы якобы пытаемся вносить раскол в западное сообщество», — добавил российский дипломат.

При этом он уточнил, что такая позиция является типичной для стран Запада, «надоевшей мантрой», которая заключается в том, что, когда нечего сказать по сути, либо выдвигаются обвинения России в том, что она во что-то вмешивается, «либо кого-то там с кем-то пытается развести, разделить и прочее, прочее».

«Когда мы увидели, что буквально за два дня до подписания президентом (РФ Владимиром Путиным) закона о денонсации ДОН они пустили в утилизацию свой второй самолёт открытого неба, то последние вопросы даже у тех, кто еще верит в сказки, просто отпали. И здесь нет обратного хода, глава с участием России в ДОН окончательно закрывается, как она закрылась в случае с США», — подчеркнул Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на данный момент оснований для пересмотра списка недружественных для России стран нет, США могут быть исключены из него, если прекратят враждебную политику и вмешательство во внутренние дела.