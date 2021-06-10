Москва, , 11:24 — REGNUM По итогам первых четырёх месяцев 2021 года экспорт новых легковых автомобилей из России увеличился на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщается в отчёте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В общей сложности с января по февраль включительно из РФ было вывезено за рубеж 28,3 тыс. новых легковушек на общую сумму около 452,7 млн долларов (32,8 млрд рублей).

В апреле на внешние рынки российскими автопроизводителями было отправлено 9,6 тыс. машин. Это на 31,1% больше, чем в марте нынешнего года. Общая стоимость всех отправленных в этот месяц автомобилей составила 152,2 млн долларов (около 11 млрд рублей).

Что же касается экспорта грузовых машин в январе — апреле текущего года, то он увеличился на 15,3%, до 3,6 тыс. экземпляров. Их общая стоимость равна 102,4 млн долларов (около 7,4 млрд рублей).

Напомним, с января по апрель 2021 года в Россию было импортировано 110,1 тыс. легковых автомобилей — на 66% больше, чем за январь — апрель 2020 года.

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