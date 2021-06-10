10 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети оценили заявление бывшего депутата украинского парламента Анны Герман о том, что создавая из Украины антиРоссию, украинская власть должна была учитывать, что в будущем может быть жесткий экономически ответ и страна потенциально может потерять свой статус транзитера энергоносителей. По мнению украинского политика, процесс оформления из Украины антиРоссии начался после государственного переворота 2014 года.

Оксана Переможенко, , 12:42 — REGNUM Создавая из Украины анти-Россию, украинская власть должна была учитывать, что в будущем может быть жесткий экономически ответ, и страна потенциально может потерять свой статус транзитера энергоносителей. Об этом 9 июня в эфире украинского телеканала «НАШ» заявила бывший депутат Рады Анна Герман.

Украина. Полёт Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Создавая проект анти-Россия, мы, очевидно, должны были рассчитывать, что будет жесткий ответ экономический, что мы потеряем свои возможности как государства транзитного для энергоносителей, что держало нас на плаву и что давало нам зарабатывать… Никто не виноват из-за того, что мы реализовываем абсолютно бездарную внешнюю политику и, как маленькие дети, всегда ждем, что нам кто-то что-то должен… Майдан… начал процесс проекта Украины как антиРоссии, и с этого всё началось… В условиях реальной политики в Украине, имея такого «жесткого» и сильного соседа, «беспощадного» соседа, мы должны были просчитать риски, на которые мы свое государство бросаем. Это была стратегическая ошибка… Господь расположил Украину на том месте, на котором она есть. Дал нам таких соседей, которых мы имеем. Мудрость власти состоит в том, чтоб жить с тем соседом… мирно и находить какие-то точки соприкосновения со всеми, кто тебя окружает. Это — эффективная, результативная политика. Всё остальное — это детский лепет», — сказала политик.

Анна Герман ВАДИМ ЧУПРИНА

Заявление бывшего депутата украинского парламента обсудили в комментариях к видеозаписи фрагмента эфира, опубликованного в видеохостинге YouTube на канале «НАШ». Некоторый из комментирующих указали на то, что из Украины стали делать анти-Россию задолго до государственного переворота 2014 года. Иные также напомнили, сколько к Украине было присоединено территорий при советской власти.

Читайте также: «Какое НАТО? Украина моргнуть не успеет, как ее не станет! А США останутся»

"Революция достоинства» (государственный переворот 2014 года на Украине — О. П.) начала процесс сворачивания проекта «Украина» Для этого и проплатили майдан. Купили украинцев, и недорого купили», — написал Андрей.

«Дайте правовые оценки происходящему! А именно 2014 год. Госпереворот. А потом стройте гражданское общество», — призвал читатель под псевдонимом JinGle _CatS.

«Украинцам, обычным людям в этом проекте отведена роль рабов. Транснационалам — роль господ, и есть власть в виде президента и депутатов, сплетенных с олигархами, исполняющая роль наместников, которые исполняют «чего желаете», — добавила Tatiana S.

«Госпожа Анна ошибается. Проект анти-Россия начался со слов «Украина — не Россия», а также с героизации Бандеры, начатой Ющенко. Евромайдан просто был последней точкой. Также хочу добавить о ядерном оружии: ядерные боеголовки руководствовались из России, еще и нацелены были на Запад. Поэтому наиболее заинтересованы в разоружении Украины были именно США», — отметила Lisa V.

«Вот реально подобное хотела написать… Только раньше начал оформляться этот «проект». Это деструктивный продукт западноукраинских земель, которые были в составе Польши. Где были террористы УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также этот проект подпитывался украинской диаспорой. А потом, после развала Союза, эту чуму разнесли по территории Украины, многие части которой Украине достались совершенно незаслуженно, благодаря «ненавистному» Сталину, да и не только…» — отреагировала Anna T.

«Севастополь улыбается. Спасибо за Крым. Не вы отдавали, а у вас забрали. Если бы вы только кинулись, вас бы подтолкнули так, что ого. Не путайте Божий дар с яичницей», — отметил Гена Р.

«Россия сама «начала анти-Росию» в Украине. Из-за своей «тупости и жадности» к территориям. Та в принципе империализм в России никуда и не исчезал», — написал Назар Львовский.

«Верни Львов полякам. Не тупи и не жадничай», — ответил Назару Львовскому Андрей.

«Серьезно? А какое отношение Львов имеет к Крыму, который был просто отдан Украине, как и другие земли при большевиках?» — поинтересовалась у Назара Львовского Мила Г.

«Уж тупее вас нет никого. И «анти-Россия» начала строиться еще при Ющенко, Герман смягчила всё. В 2014 году было уже завершение оформления Украины как нацистского и фашистского государства. Уничтожили свое государство, в каких бы границах оно ни находилось ранее», — добавила Мила Г.

Факельное шествие украинских националистов spoilt.exile

«Так это от «жадности» бывшие российские территории были просто присоединены к Украине?» — спросила у Назара Львовского Lisa V.

«В чём жадность? Скидки на газ, плата за Черноморский флот? Деньги брали не у МВФ, а у России. Льготные условия. Что вы выиграли в сухом остатке? Повышение цен на всё, и это не конец. Зимой жди новых квитков за газ и топливо. Посмотришь, почём будет. Подтягивая поясок, читай заклинание «слава Украине», — отреагировал Игорь С. на реплику Назара Львовского.

«У России земель и территорий хватает. А вам досталось много чего, а всё пр**рали из-за своей жадности, хитрости и желания халявы, а теперь ходите с протянутой рукой. Обидели вас, бедных», — подытожила Галина М.

Читайте также: Путин: Украину превращают в антиРоссию