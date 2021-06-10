Тоцкое, Оренбургская область, 10 июня, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области на Тоцком полигоне прошли учения, в рамках которых военные отработали штурм заминированного здания с условным врагом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦВО.

Пресс-служба ЦВО Военные учения на Тоцком полигоне

Чтобы уничтожить «противника», засевшего в заминированном здании, привлекали инженерно-штурмовые подразделения. Прикрытие обеспечивали бронетранспортеры БТР-82А. По ходу движения к дому с условным врагом военнослужащие разминировали несколько фугасов.

Приближаясь к объекту, передовое охранение подавило огневые точки противника и обезвредило установленные минные растяжки. Проникнув в здание, используя дымовую завесу, инженеры обезвредили и захватили «неприятеля».

Военнослужащие также отработали поиск взрывоопасных предметов, обустройство минно-взрывных заграждений и отражение нападения диверсионно-разведывательных групп.

В учении участвовали около 2 тыс. военных и свыше 350 военной техники, в том числе фронтовые бомбардировщики Су-24, вертолеты Ми-24 и Ми-8, беспилотники и комплексы радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2».