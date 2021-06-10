Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM В Ростовской области приобретение жилья для сирот в течение 2021 года оценено в 1,5 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 июня.

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«В 2021 году в Ростовской области на приобретение жилья для детей-сирот предусмотрено свыше 1,5 млрд рублей. За счет этих средств муниципалитеты должны обеспечить жилыми помещениями порядка тысячи человек», — пояснил заместитель донского губернатора Виктор Вовк.

В настоящее время завершены торги по приобретению квартир для сирот в Заветинском, Обливском, Ремонтненском и Тацинском районах. С 1 января 2021 года минимальная норма площади жилых помещений составляет 33 кв. метра на человека.

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