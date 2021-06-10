Оттава, , 11:18 — REGNUM Компания-спонсор строительства американо-канадского нефтепровода Keystone XL отказалась от поддержки проекта, после того как официальная Оттава не смогла убедить президента США Джо Байдена дать разрешение на постройку трубопровода, сообщает New York Post.

Компания TC Energy, базирующаяся в Калгари, заявила, что будет работать с правительственными агентствами, чтобы «обеспечить безопасное завершение и выход» из проекта частично построенного трубопровода, по которому должна была транспортироваться сырая нефть с месторождений на западе Канады в американский город Стил-Сити, штат Небраска.

В среду официальные лица провинции Альберты заявили, что достигли соглашения с TC Energy, ранее известной как TransCanada, о выходе из этого партнерства. Компания и провинция планируют попытаться окупить вложения правительства, хотя ни один из них не сообщил никаких подробностей о том, как это произойдет.

«Мы по-прежнему разочарованы обстоятельствами, связанными с проектом Keystone XL, включая отмену президентского разрешения на пересечение границы по трубопроводу», — говорится в заявлении премьер-министра Альберты Джейсона Кенни.

Руководство провинции надеялось, что трубопровод будет стимулировать развитие нефтеносных песков и за десятилетия принесет десятки миллиардов долларов прибыли.