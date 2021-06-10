Чебоксары, , 11:15 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом ИА REGNUMсообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Перед судом предстанет бывший сотрудник управления МВД России по городу Чебоксары. Следствием установлено, что в сентябре 2020 года обвиняемый получил 4,5 млн рублей от знакомого, которого ввёл в заблуждение относительно того, что якобы в Москве в рамках проводившейся налоговой проверки планируется направление материалов в полицию для решения вопроса о привлечении его к уголовной ответственности.

В управлении также считают, что злоумышленник убедил пострадавшего в наличии у него знакомых в правоохранительных органах, которые смогут поспособствовать прекращению налоговой проверки, за что и потребовал деньги.

Данные факты выявлены совместно с сотрудниками УФСБ.

Полицейский уволен из органов внутренних дел по результатам служебной проверки и взят под стражу. На его имущество наложен арест на общую сумму около 8 млн рублей. В управлении отмечают, что в ходе расследования он добровольно возместил потерпевшему 1,5 млн рублей ущерба.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Московском районе Чебоксар передано в суд уголовное дело в отношении 32-летней горожанки, которую обвинили в мошенничестве под видом майора полиции: следствие полагает, что она взяла деньги за трудоустройство в ГИБДД.

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