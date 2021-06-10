Таштыпский район, Хакасия, , 11:15 — REGNUM Руководство МВД по Хакасии взяло под особый контроль расследование ДТП, в котором погиб ребёнок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, трагедия произошла 9 июня около 17 часов на 3-м км автодороги Таштып-Матур.

Предварительно установлено, что велосипедист 2009 года рождения двигался по правой стороне дороги по ходу движение автомобилей, когда в него врезался автомобиль ВАЗ-2113. Ребёнок в результате скончался на месте происшествия. Водитель «Лады» был трезв.

«По признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, — лишение свободы на срок до пяти лет», — отметили в министерстве.