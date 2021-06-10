Москва, , 11:14 — REGNUM Почти треть граждан России (30%) за последние полгода не прочитали ни одной книги. Чаще чтение книг не привлекает мужчин (36%), не пользующихся интернетом (48%), малообразованных людей и (48%) и жителей сёл (46%), приводит данные ВЦИОМ.

От одной до пяти книг за полгода прочитали большие всего опрошенных (44%). Такие читатели встречаются среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (55%), городов-миллионников (52%), людей с высшим образованием (50%) и граждан 25−34 лет (51%).

Пять и более книг прочитали 25% респондентов. Самые читающие граждане РФ — молодёжь 18−24 лет (38%), с высшим и неполным высшим образованием (31%), жители городов с населением 100−500 тыс. человек (29%) и люди старше 60 лет (28%).

Опрос по телефону проведен 20 мая 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство жителей России (90%) любят читать книги различных жанров.

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