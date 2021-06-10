Лесной, Свердловская область, , 11:14 — REGNUM В Лесном Свердловской области установлены личности погибших и пострадавших в результате ДТП с автобусом. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

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Всего погибли шесть человек. Среди них оказались три женщины 1971, 1984, 1964 годов рождения и трое мужчин, родившихся в 1971, 1984 и 1964 годах.

Получили травмы, но выжили четыре женщины и мужчина, добавил Горелых. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла утром 10 июня. У автобуса, который вёз людей на работу, отказали тормоза.

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