10 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Требования США к Турции предоставить письменные гарантии того, что российские системы С-400 не будут активированы, выглядят провокационным, так как «вопросы, по которым Байден и Путин могут достигнуть компромисса в Женеве, также могут повлиять на отношения между Анкарой и Москвой».

Станислав Тарасов, , 12:34 — REGNUM



Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что во время встречи американского президента Джо Байдена и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана лидеры двух стран обсудят «существенные разногласия по многим вопросам, представляющим взаимный интерес», в числе которых «наиболее важным» обозначена покупка Анкарой российских систем С-400. В свою очередь вице-президент Атлантического совета Дэймон Уилсон заявил, что этот вопрос «стал основным вызовом в американо-турецких отношениях».

Накануне в этой связи многие американские издания «с удовлетворением» опубликовали новость о том, будто Анкара объявила, что планирует отправить российских экспертов, работающих в Турции над системой, назад на родину. Однако Кремль опроверг такие утверждения. Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков заявил, что «эксперты просто возвращаются домой, поскольку выполнили свою работу». Чуть ранее американское и турецкое экспертное сообщество смаковало якобы предлагаемые Анкарой варианты решения проблемы, в том числе так называемую критскую модель — покупку греками-киприотами ракет С-300 в 1990-х годах, которые были перевезены на хранение на греческом острове Крит. Или размещение С-400 под контролем США на авиабазе Инджирлик на юге Турции «без какого-либо участия России в их эксплуатации и обслуживании». Но в целом, как подметила хорватская газета Advance, «увертюра с С-400 пишется Турцией и США уже не первый день и всякий раз все делается буквально с колен». Так произошло и на сей раз. Турецкое издание Hürriyet сообщило, что «США обратились к Турции с просьбой предоставить письменные гарантии того, что российские системы противоракетной обороны С-400 не будут активированы». В ответ Байден пообещал, что представит в Конгресс США документ о прекращении санкций против Турции. По данным издания, Анкара ответила отказом. Почему?

База ВВС США Инджирлик. Турция U.S. Air Force

Во-первых, форма предложения была воспринята Турцией как «публичное унижение». Во-вторых, как считает турецкое издание Sabah, «в США до сих пор не осознали того, что ракеты С-400 стали для Анкары своеобразным символом принятия независимых внешнеполитических решений». В-третьих, Турция могла бы пойти на какое-либо устраивающее Вашингтон и других членов НАТО компромиссное решение по С-400 в обмен на изменение американской политики в отношении курдов, а никак на отмену угроз санкций. Так, российские С-400 становятся в руках Эрдогана чуть ли не самой сильной картой в партии с Байденом. Потому что лидер Турции настаивает на том, чтобы США вели с ним диалог не на языке угроз и ультиматумов, а на уровне равноправного партнерства. В этой ситуации его отношения с президентом России Владимиром Путиным являются не причиной, а всего лишь внешним фоном в оформлении новой внешней политики на американском направлении. Эрдоган пытается упредить попытки Байдена ставить перед Турцией жесткие условия: соответствовать стремлениям США и НАТО видеть Анкару «частью стратегического Запада, а не быть в этаком «балансирующем танце» с Россией».

Вместе с тем, пишет турецкое издание Sabah, турецкий лидер понимает, что его встреча с Байденом, точнее, ее итоги, могут сказаться и на том, как будет проходить диалог Байдена с Путиным, что может определить международную повестку на ближайшие год-два, ведь Турция «среди членов НАТО в уравнении отношений с Россией является самой влиятельной после США страной». По мнению этого портала, Анкара располагает информацией о том, что «команда Байдена будет пытаться снизить напряженность в отношениях с Москвой — и Анкара не желает выпадать из этого ансамбля». При таком раскладе требования Вашингтона к Турции предоставить письменные гарантии того, что С-400 не будут активированы, выглядит ошибочным и даже провокационным, так как «вопросы, по которым Байден и Путин достигнут компромисса, также могут повлиять на отношения между Анкарой и Москвой».

В Вашингтоне и Брюсселе есть сторонники точки зрения, согласно которой нормализацию отношений с Турцией следует отложить на период после 2023 года. Аргументы таковы: «не будем развязывать руки Эрдогану», «станем оказывать давление на экономику и поддерживать оппозицию», «с постэрдогановской администрацией будет легче вести крупный торг». Понятно, что всё это подрывает политическое доверие Эрдогана к Байдену. Вот почему, когда Вашингтон продолжает давить на Анкару, декларируя, дескать, «смотрите, не покупайте С-400 у России», у турок возникают серьезные подозрения в отношении истинных намерений американцев. Не случайно и то, что Турция не намерена интегрировать С-400 в натовскую систему ПВО, хотя ранее не было никаких технических проблем в принятии на вооружение С-300 в Греции. Другое дело, что Анкара в принципе с помощью российских систем ПВО может контролировать воздушное пространство не только в Восточном Средиземноморье, но даже на большей части Ближнего Востока. Но это в долгосрочной перспективе, если Турция и Россия перейдут к совместному производству С-400.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» Владислав Осипов © ИА REGNUM

Так что при более внимательном рассмотрении с позиции турецкого ракурса вопроса с российским зенитным ракетным комплексом выявляются некоторые нюансы, демонстрирующие причины, которые подтолкнули Турцию к такому выбору. Отыграть ситуацию так, как предлагают американцы, Эрдогану будет очень непросто. Даже несмотря на то, что ему угрожают тяжелыми санкциями. Факт в том, что Анкара ясно говорит: «Дело сделано». С-400 уже оплачены, пути назад уже нет. Одно наслаивается на другое. Брюссель приостановил переговоры о присоединении Анкары к ЕС из-за «отступления от демократических принципов», Евросоюз поддерживает Кипр в его споре с Турцией по поводу разведки газа в восточной части Средиземного моря, США продолжают поддерживать курдов в Сирии. Увертюра к событиям продолжает писаться.