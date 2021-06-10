Барнаул, , 11:13 — REGNUM Законодатели Алтайского края, где с октября 2020 года уже запрещено потребление никотинсодержащей продукции во многих общественных местах, намерены запретить ещё и употребление вейпов. Как сообщает 10 июня официальный сайт Алтайского краевого законодательного собрания, соответствующий законопроект будет рассмотрен 18 июня уже во втором чтении.

Проектом краевого закона предлагается установить для граждан штраф в размере от 500 до 1500 рублей за курение, употребление кальянов или вейпов в отдельных общественных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале за запрет на потребление никотиносодержащей продукции на автобусных остановках, в парках и скверах, в помещениях общего пользования домов и общежитий проголосовали депутаты Курганской области.

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